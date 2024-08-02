Боксер Карини ушла из этого вида спорта после выступления на Олимпиаде

Итальянская боксерша Анджела Карини сообщила о завершении карьеры. Это произошло вскоре после того, как она выступила на Олимпиаде в Париже.

"Я не проиграла, но я сдалась как зрелый человек. Сейчас я говорю "чао" боксу", - сказала спортсменка.

Она заявила, что, получив удар соперницы по лицу, почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. Для нее Олимпиада в Париже была первой в карьере, приводит РБК публикацию газеты la Stampa.

Соперница Карини, алжирка Иман Хелиф, выступала на Олимпийских играх в Токио и стала серебряным призером чемпионата мира по боксу 2022 г. Перед финалом чемпионата мира 2023 г. Хелиф дисквалифицировали после биохимического теста на гендерное соответствие. Результаты теста официально не раскрывались, но Insidethegames писал, что причиной стал повышенный уровень тестостерона.