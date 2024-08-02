Водитель грузовика, столкнувшегося с поездом Новый Уренгой - Москва, предположительно, был пьян

Полицейские разыскивают водителя грузовика ЗИЛ "Урал", который сегодня утром столкнулся с поездом, следующим по маршруту Новый Уренгой - Москва, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

"Водитель, мужчина 1962 года рождения, с места происшествия скрылся. Сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения водителя и его задержание", - говорится в сообщении.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что водитель был пьян.

Напомним, утром 2 августа 2024 г. на железнодорожном перегоне станций Усть-Тискос - Европейская произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского поезда сообщением Новый Уренгой - Москва. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновение предотвратить не удалось.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП автомобиль получил повреждение, и что водителю оказывалась медицинская помощь. Пассажиры поезда не пострадали.

СКР и прокуратура проводят проверку.