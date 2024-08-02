02 Августа 2024
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Начальник свердловского Главка МВД вручил дипломы будущим полицейским

На площади Советской армии в Екатеринбурге прошел выпускной студентов Уральского юридического института МВД России. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его сведениям, поздравить выпускников и вручить им дипломы пришли начальник регионального Главка МВД генерал-лейтенант Александр Мешков, председатель общественного совета при ГУ МВД области Владимир Красильников, первые лица Росгвардии, прокуратуры и другие почетные гости. В этом году дипломы вуза получили 166 выпускников. 23 из них окончили обучение с отличием, а один вышел из стен института с золотой медалью.

Вручение дипломов выпускникам Уральского юридического института МВД России(2024)|Фото: В.Н. Горелых

Полученные знания, навыки и опыт, помогут молодым стражам правопорядка в нелегких буднях. Уже через месяц они займут посты в следственных органах, оперативных службах, группах дознания и экономической безопасности.

"Общественное мнение Свердловской области характеризуется высоким доверием людей к государственной власти, к представителям силовых структур. Это стало возможным благодаря совместной работе, направленной на укрепление законности и правопорядка на территории региона", - отметил министр общественной безопасности области Александр Кудрявцев.

Вручение дипломов выпускникам Уральского юридического института МВД России(2024)|Фото: В.Н. Горелых

"В самое ближайшее время вы приступите к выполнению сложных и ответственных задач, возложенных на органы внутренних дел. Знания, навыки и умения, приобретенные в институте, найдут практическое применение на доверенных каждому участках работы", - сказал заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов.

Генерал-полковник Храпов вручил золотую медаль за отличное окончание института лейтенанту полиции Никите Шатову, представлявшему Уральский юридический институт МВД в Большом Кремлевском дворце на чествовании президентом лучших выпускников военных учебных заведений страны.

Вручение дипломов выпускникам Уральского юридического института МВД России(2024)|Фото: В.Н. Горелых

"В завершении памятного мероприятия состоялся ритуал прощания молодых офицеров со Знаменем института. Под аккомпанемент духового оркестра лейтенанты прошли торжественным маршем. Свыше 70 выпускников будут защищать интересы законопослушных граждан в подразделениях свердловского гарнизона. Это был 23-й по счету выпуск специалистов с высшим образованием для системы органов внутренних дел", - отметил полковник Горелых.

Теги: полицейские, дипломы, выпускной


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