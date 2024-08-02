Начальник свердловского Главка МВД вручил дипломы будущим полицейским

На площади Советской армии в Екатеринбурге прошел выпускной студентов Уральского юридического института МВД России. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его сведениям, поздравить выпускников и вручить им дипломы пришли начальник регионального Главка МВД генерал-лейтенант Александр Мешков, председатель общественного совета при ГУ МВД области Владимир Красильников, первые лица Росгвардии, прокуратуры и другие почетные гости. В этом году дипломы вуза получили 166 выпускников. 23 из них окончили обучение с отличием, а один вышел из стен института с золотой медалью.

Полученные знания, навыки и опыт, помогут молодым стражам правопорядка в нелегких буднях. Уже через месяц они займут посты в следственных органах, оперативных службах, группах дознания и экономической безопасности.

"Общественное мнение Свердловской области характеризуется высоким доверием людей к государственной власти, к представителям силовых структур. Это стало возможным благодаря совместной работе, направленной на укрепление законности и правопорядка на территории региона", - отметил министр общественной безопасности области Александр Кудрявцев.

"В самое ближайшее время вы приступите к выполнению сложных и ответственных задач, возложенных на органы внутренних дел. Знания, навыки и умения, приобретенные в институте, найдут практическое применение на доверенных каждому участках работы", - сказал заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов.

Генерал-полковник Храпов вручил золотую медаль за отличное окончание института лейтенанту полиции Никите Шатову, представлявшему Уральский юридический институт МВД в Большом Кремлевском дворце на чествовании президентом лучших выпускников военных учебных заведений страны.

"В завершении памятного мероприятия состоялся ритуал прощания молодых офицеров со Знаменем института. Под аккомпанемент духового оркестра лейтенанты прошли торжественным маршем. Свыше 70 выпускников будут защищать интересы законопослушных граждан в подразделениях свердловского гарнизона. Это был 23-й по счету выпуск специалистов с высшим образованием для системы органов внутренних дел", - отметил полковник Горелых.