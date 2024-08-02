Омбудсмены России и Украины помогли воссоединиться четырем семьям

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщили, что в результате "гуманитарной акции" между РФ и Украиной воссоединяться сразу четыре семьи. Этому способствовала совместная работа аппаратов уполномоченных по правам человека двух стран.

13-летний мальчик возвращается в Россию для воссоединения с мамой. Россиянка, которая несколько лет назад выехала на Украину для ухода за своим отцом и не могла вернуться домой, также возвращается в Россию.

Гражданка Украины отправлена к дочери в Харьковскую область, туда же едут брат и сестра, Москалькова отметила, что детей возвращают по просьбе украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Она добавила, что акция прошла при поддержке пограничной службы ФСБ, Минобороны России и Международного комитета Красного креста.

На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале Москальковой, видно, что пенсионерки, которые возвращаются домой, не могут самостоятельно ходить – их транспортировали на машинах украинской и российской "скорой помощи".