Глава Нижнего Тагила показал, где разместили семьи из разрушенной накануне пятиэтажки

В пункт временного размещения приняли уже четыре семьи из 10 человек после обрушения дома в Нижнем Тагиле. Об этом в своих социальных сетях сообщает глава города Владислав Пинаев. Градоначальник также показал, в каких условиях сейчас живут пострадавшие.

"Все обеспечены горячим питанием, круглосуточно там дежурит медик. Если кому-то еще потребуется жилье, готовы разместить всех. Уралвагонзавод оказал в этом большую помощь", - написал Пинаев.

Глава города также напомнил, что за каждым пострадавшим в ЧП будет закреплен сотрудник мэрии, который окажет всю необходимую помощь по восстановлению документов и приобретению жилья.

Накануне в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажки. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газа. Ранее жильцы обрушившегося дома рассказывали о подозрительных незнакомцах, которые выдавали себя за газовиков. В компании "Газэкс" заявили, что в тот день не проводили в этом доме никаких работ и проверок.

По последним данным МЧС, из-под завалов извлечены тела пятерых погибших. Спасены 15 человек, в том числе семь детей, а также один кот.