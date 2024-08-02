Жителю Кузбасса вменили "сотрудничество с иностранным государством"

61-летнему жителю Кузбасса вменили сотрудничество с иностранным государством.

По данным управления ФСБ по Кемеровской области, предполагаемый злоумышленник придерживается антироссийских взглядов и является противником специальной военной операции. Через интернет он направил в иностранные организации электронные письма, в которых предложил оказывать помощь иностранным государствам в деятельности, направленной против безопасности России.

Возбуждено уголовное дело, сибиряк арестован, пишет РИА Новости.