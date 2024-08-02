Дети российских шпионов Дульцевых до вылета из Турции считали себя аргентинцами

Дети российских агентов-нелегалов Артема и Анны Дульцевых не знали о своем истинном происхождении и до вчерашнего дня считали себя и своих родителей аргентинами.

Дети прибыли вчера в Москву с родителями, которые были осуждены в Словении и включены в обмен заключенными в рамках договоренностей Москвы и Вашингтона. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дети узнали, что являются русскими, только после вылета самолета из Анкары (где состоялся обмен). Он добавил, что дети – мальчик и девочка – не говорят по-русски (поэтому президент России, встречавший их во Внуково, обратился к ним по-испански) и не знали, кто их встречал на исторической родине.

Он также объяснил, почему в обменный список российская сторона включила эту семью, хотя по делу о шпионаже супругов приговорили всего к одному году и семи месяцам тюрьмы (к моменту суда они провели под стражей полтора года): была реальная угроза лишения Дульцевых родительских прав, детей передали в приемную семью, родители лишь изредка могли видеть дочь и сына.

Дульцевы жили в Словении с 2017 года по аргентинским паспортам как Людвиг Гиша и Мария Майер-Муньос. Они создали IT-фирму. После начала СВО они попали в поле зрения спецслужб. На их компьютерах были обнаружены защищенные программы для связи с Москвой. Следствие заявило, что Дульцевы являются глубоко законспирированными сотрудниками Службы внешней разведки РФ. Супруги на суде признали вину.