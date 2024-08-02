Песков: Красиков был сослуживцем многих охранников президента в ФСБ

Освобожденный из тюрьмы в ФРГ Вадим Красиков — бывший сотрудник ФСБ, он служил в спецподразделении "Альфа", в том числе с несколькими сотрудниками президентской охраны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, после возвращения в Россию сотрудники охраны тепло президента приветствовали Красикова.

"Естественно, они друг друга приветствовали вчера", - цитирует ТАСС Пескова.

Ранее советник по нацбезопасности американского президента Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Вадим Красиков был ключевой фигурой проведенного между США и Россией обмена заключенными.

Красиков был приговорен в ФРГ к пожизненному сроку по обвинению в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Хангошвили в России обвиняли в причастности к теракту в Ингушетии в 2004 году.