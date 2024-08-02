"Уралкалий" выступил генеральным партнером фестиваля "Звоны России"

3 августа в историко-архитектурном комплексе "Усолье Строгановское" города Березники (Пермский край) пройдет XVIII Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки "Звоны России". "Уралкалий" выступил генеральным партнером мероприятия. Фестиваль поддержан фондом грантов губернатора Пермского края и АНО "Центр культурно-просветительских программ Пермской митрополии" в рамках проекта "Мосты. Соединяем берега".

Как сообщили в пресс-службе "Уралкалия", для гостей праздника пройдут мастер-классы по колокольному искусству, будут организованы экскурсии по объектам историко-архитектурного комплекса "Усолье Строгановское", интерактивные и познавательные площадки, арт-пространство с мастер-классами ремесленников и ярмарка.

Основным событием фестивальной площадки станет гала-концерт с участием лучших мастеров колокольных звонов из России и Белоруссии. Специальные гости фестиваля — Виктория и Антон Макарские.

Андрей Силаев, заместитель генерального директора — директор по безопасности ПАО "Уралкалий", отметил:

"Уралкалий" традиционно поддерживает события, направленные на сохранение культурного наследия. Усолье по праву можно назвать "Колокольной столицей Пермского края". Фестиваль "Звоны России" объединяет мастеров колокольных звонов, позволяет прикоснуться к уникальной традиции музыкального наследия, укрепляет духовные ценности.