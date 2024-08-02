Мэрия Екатеринбурга: ремонт Исторического сквера не помешает празднованию Дня города

Ремонт Исторического сквера Екатеринбурга не помешает предстоящим праздникам – Дню города и Дню строителя. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Как пояснили в мэрии, изначально планировалось, что реконструкция сквера завершится в середине августа. Однако дождливая погода не позволяет вести работы в соответствии с техническими требованиями. Из-за этого сроки окончания замены плитки сдвинули на сентябрь.

В администрации заверили, что мероприятия Дня города пройдут как и запланировано. На время праздника специалисты будут останавливать работы, а по окончании гуляний – снова возвращаться к плитке.

Кроме этого, локации мероприятий и ремонта находятся в разных частях Исторического сквера. Например, сцену для Дня строителя разместят над капсулой времени, а замена плит происходит ближе к музею ИЗО. В мэрии добавили, что специалисты подрядчика работают в круглосуточном режиме.

Напомним, работы по замене плитки в Историческом сквере Екатеринбурга стартовали в начале июля. Сообщалось, что сквер не будут закрывать для пешеходов на время ремонта.