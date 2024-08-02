Лукашенко молится о своем здоровье и не собирается умирать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что молится о своем здоровье.

"Меня хоронят уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем", - прокомментировал Лукашенко слухи о здоровье на встрече с жителями Гомельской области.

Пик разговоров о болезнях президента Белоруссии пришелся на май 2023 года. Тогда его визит в Москву на День победы был очень кратким, и выглядел при этом государственный лидер не лучшим образом.