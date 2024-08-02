Освобожденный из российской тюрьмы Гершкович попросил Путина об интервью

Обменянный американский журналист газеты Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович перед своим освобождением из российской тюрьмы попросил об интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Предложение он выдвинул в официальном прошении о помиловании, которое было адресовано главе государства, сообщает WSJ.

"В последней строке было выдвинуто его собственное предложение: захочет ли Путин дать интервью?" - пишет издание.

1 августа Россия и Запад провели крупнейший обмен заключенными. Обмен состоялся по схеме 16/8. В числе обменянных был и Гершкович.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта 2023 года. По версии следствия, по заданию ЦРУ тот собирал на Среднем Урале секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. Гособвинение запрашивало для гражданина США 18 лет колонии строгого режима из 20 возможных по вменяемой статье. В итоге Эван Гершкович получил 16 лет колонии строгого режима.