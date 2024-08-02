Из-под завалов в Нижнем Тагиле достали тело ребенка

Из-под обломков дома в Нижнем Тагиле достали еще одно тело. Это уже пятый погибший.

"В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под обломков тело ребенка. Предварительно, это девочка", - сообщает пресс-служба МЧС России.

Накануне в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажки. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газа. Ранее жильцы обрушившегося дома рассказывали о подозрительных незнакомцах, которые выдавали себя за газовиков. В компании "Газэкс" заявили, что в тот день не проводили в этом доме никаких работ и проверок.

По последним данным МЧС, всего из-под завалов спасены 15 человек, в том числе 7 детей. В поисково-спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники.