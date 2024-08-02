Чуть не сгоревший в московском МФЦ мужчина утром пытался устроиться на работу

Стали известны подробности инцидента с поджогом в здании МФЦ на Новоясеневском проспекте в Москве. По предварительным данным, 61-летний Сергей С. получил ожоги 90% тела, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

СМИ сообщают, что мужчину потушили сотрудники центра с помощью огнетушителя.

Также известно, что сегодня утром он уже приходил в МФЦ – пытался устроиться на работу. По данным разных источников, во время второго визита мужчина вел себя неадекватно, возможно, был в состоянии опьянения. Mash передает, что Сергей состоит на учете психдиспансере. Также известно, что ранее он был судим за попытку убийства матери.