Наказан захватчик заложников в ростовском СИЗО

Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, Даниил Камнев, получил срок по делу о подготовке теракта в Кисловодске.

Южный окружной военный суд приговорил Камнева к 23 годам лишения свободы, пишет РИА Новости.

Напомним, захват заложников в СИЗО-1 произошел 16 июня. Сообщалось, что преступники заранее ослабили решетку камеры и, когда сочли момент подходящим, выбили ее и выбрались во двор. Проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников.

Преступники требовали машину, "зеленый коридор" и возможность улететь из страны. Террористы были ликвидированы во время штурма, заложники освобождены. 27-летний Даниил Камнев, получивший пулю в голову, сразу после штурма не подавал признаков жизни, как и пятеро его подельников. Однако позже выяснилось, что он жив, у него прощупали крайне слабый пульс. Его доставили в реанимацию.

Заложников оказалось трое. Помимо 39-летнего начальника оперативного управления и 23-летнего младшего инспектора дежурной службы СИЗО-1, террористы захватили 31-летнего начальника оперативного отдела. Мужчина получил ножевое ранение при попытке противостоять захватчикам. Но он смог вырваться и заблокировать террористам доступ к оружейной комнате. Во время штурма заложники не пострадали.