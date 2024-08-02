"Россети Урал" выплатили 300 тысяч матери, чей сын стал инвалидом после удара током

Свердловский областной суд обязал ПАО "Россети Урал" выплатить компенсацию морального вреда матери мальчика, пострадавшего от удара током еще в 2006 году.

Как рассказали в пресс-службе суда, 12-летний сын Юлии отправился вместе с друзьями в лес за ягодами в с. Ильинское Богдановичского района. На их пути попалась трансформаторная подстанция, на которую мальчик залез, чтобы лучше рассмотреть ягоды. Однако, когда стал спускаться, подросток споткнулся, упал и схватился за провода под напряжением. В результате полученной травмы, школьнику пришлось ампутировать руку.

Выяснилось, что проверку владелец подстанции - "Россети Урал", не провел. Спустя 16 лет уже взрослый потерпевший подал иск к компании и отсудил 900 тыс. рублей компенсации морального вреда. Мать парня также подала иск с требованием взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, отсудив 300 тыс. рублей.

Компания с решением не согласилась и обратилась в Свердловский областной суд, заявив, что Юлия сама виновата, так как оставила 12-летнего сына без родительского контроля. Коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила решение суда первой инстанции в силе. Оно вступило в законную силу.