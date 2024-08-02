Адвокат: Вернувшийся в ходе обмена россиянин Селезнев очень болен

Вернувшийся на Родину в рамках обмена заключенными россиянин Роман Селезнев сильно болен и нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщил его адвокат Игорь Литвак.

"Рома очень сильно больной, его здоровье становится все хуже", — заявил юрист РИА Новости.

По словам адвоката, возвращение Романа было необходимо в том числе для того, чтобы он получил нормальное медицинскую помощь.

Напомним, в 2014 году россиянин Роман Селезнев был арестован на Мальдивах и экстрадирован в США. Он был приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в кибермошенничестве. МИД РФ назвал задержание россиянина похищением. Западные СМИ писали, что задержанный Роман Селезнев является сыном депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева.