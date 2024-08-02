За каждым пострадавшим при обрушении дома в Нижнем Тагиле закрепят специального сотрудника

За каждым пострадавшим при обрушении дома жителем Нижнего Тагила будет закреплен специальный сотрудник мэрии. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Закрепленный сотрудник окажет пострадавшему всю необходимую помощь по восстановлению документов и приобретению жилья. Такая задача поставлена перед администрацией Нижнего Тагила.

Ранее сообщалось, что финансовая помощь в 150 тысяч рублей на человека будет оказана каждому жителю дома на Сибирской, кто полностью утратил имущество первой необходимости. 230 млн рублей будут направлены на расселение жителей поврежденного дома.

Сегодня в прокуратуре Свердловской области рассказали, сколько квартир пострадали в результате обрушения двух подъездов дома в Нижнем Тагиле. По сведениям МЧС, на данный момент извлечены тела четверых погибших. Спасены 15 человек, в том числе семь детей, а также один кот, которого нашли под завалами.