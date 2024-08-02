Обмен заключенными организовали исключительно спецслужбы - Лукашенко

Обмен заключенными между Россией и Западом был организован "исключительно по линии спецслужб", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что "Минск оказал посильное содействие". Также, по словам Лукашенко, президент США Джо Байден не имел отношения к обмену, и теперь хочет "набить" авторитет" за счет громкого события, слова главы Белоруссии приводит издание SB.by.

В ходе многоходового обмена с вовлечением не только России и США, но и других государств, из российских тюрем были освобождены несколько граждан США, Великобритании, а также россияне. Их обменяли на предполагаемых сотрудников российских спецслужб. Этот обмен уже назван крупнейшим в постсоветское время.

Среди людей, переданных Москвой Западу, был гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Белоруссии к смертной казни, якобы, за участие в подготовке теракта. Также белорусские власти сообщали, что он воевал в зоне российско-украинского конфликта на стороне ВСУ.

Между тем, сегодня немецкое издание Die Zeit сегодня пишет, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок активно выступала против обмена на в итоге согласованных условиях, она, якобы, передумала только после личной просьбы Байдена (что свидетельствует в пользу его участия в переговорном процессе).