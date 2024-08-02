В развитие Дальнего Востока вложат 1,3 миллиарда

Деньги поступят не позднее 20-го рабочего дня после вступления в силу распоряжения.

Деньги дадут Бурятии, Якутии, Забайкальскому, Камчатскому, Приморскому и Хабаровскому краям, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу, сообщает Правительство России.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение . Согласно ему, на реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), дополнительно направят более 1,3 млрд руб.



