Теплоход с пассажирами сел на мель в акватории Ладожского озера

Теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в акватории Ладожского озера, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

На борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Пострадавших нет.

По данным ведомства, 2 августа теплоход сообщением о. Валаам - Санкт-Петербург уклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель. Разлива нефтепродуктов и нарушения водонепроницаемости корпуса не допущено. Собственник принимает меры для снятия судна с мели.

В марте в морском порту Ванино грузопассажирский теплоход "Александр Деев" (ходит по маршруту Сахалин – материк) получил повреждение руля при столкновении со льдиной во время выхода из акватории порта.