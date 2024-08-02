СМИ: В работе московских судов произошел сбой из-за проблем в системе ГАС "Правосудие"

В системе ГАС "Правосудие", с помощью которой ведутся заседания столичных (и не только) судов произошел сбой, из-за чего работа судебных инстанций затормозилась, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, не работало ПО регистрации доументов, а также не было возможности вести аудио- и видеопротокол заседаний. Сотрудникам судов пришлось оформлять заседания и документацию вручную и переносить часть заседаний.