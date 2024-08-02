Бастрыкин потребовал доложить о подростках, избивших мужчину в Нижнем Тагиле

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения подростков на пожилого мужчину в Нижнем Тагиле.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как компания подростков набрасывается на пожилого мужчину, идущего к ним навстречу. Один из парней в прыжке ногой лишил мужчину равновесия, после чего к обидчику присоединились друзья. Что стало причиной конфликта, неизвестно. Инцидент произошел 28-29 июля на Тагилстрое.

"Мужчину пинком с разбегу уложили. Он упал и пытался закрыться от пинков, подоспевших "на подмогу" нападавшему, но даже это не останавливает молодых зверьков. Они и дальше продолжают яростно пинать ногами лежащего на земле человека. И неизвестно, чем бы все закончилось, не вмешайся в ситуацию прибежавший разнять драку случайный прохожий. Это ж надо, пнуть и запинывать дальше лежачего... А что было бы, если бы не остановили их? До смерти бы запинали ведь... Звери, ничего человеческого..." - рассказал подписчик Telegram-канала "Инцидент Нижний Тагил".

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.