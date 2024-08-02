В Нефтеюганске в третий раз не смогли выбрать главу города

В Нефтеюганске в третий раз не смогли выбрать главу города, сообщил Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией.

Официальных комментариев об отмене конкурса пока нет.

Участниками конкурса стали 10 человек. Их имена не раскрывались, поскольку кандидаты запретили распространять персональные данные. По неофициальной информации, в списках были экс-прокурор Павел Гусенков, бывший замглавы Нефтеюганска Максим Усков, замглавы Ветслужбы Югры Дина Кузьмина. Сообщается, что якобы она является согласованной кандидатурой врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука.

Местные telegram-каналы сообщают, что причиной срыва стало то, что политические элиты якобы не смогли договориться.

Напомним, Эльвира Бугай ушла с поста главы города по собственному желанию. Она опубликовала обращение к нефтеюганцам, в котором заявила, что отставка - ее личное решение, связанное с семейными обстоятельствами. Исполняет обязанности мэра с 28 марта замглавы Наталья Халезова.