Сотрудники службы безопасности РМК спасли заблудившегося в лесу уральца

Уже второй раз за это лето служба безопасности РМК пришла на помощь и спасла человека, заблудившегося в лесу на Урале.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, вчера во время прогулки в районе СНТ "Радиотехник" в Верхнепышминском городском округе заблудился мужчина 1940 года рождения. Около 23:00 на место поисков выдвинулись сотрудники службы безопасности РМК в количестве 27 человек.

Специалисты "РМК-Безопасность" приехали на собственной технике – пикапах, квадроциклах и мотоциклах. Для поисков в темное время суток они использовали семь беспилотников с тепловизорами. В итоге мужчину, подходящего по приметам, обнаружили сегодня рано утром при помощи БПЛА.

Сотрудники тут же выдвинулись на место и обнаружили его живым, после чего вызвали "скорую помощь". Пенсионер был госпитализирован в городскую больницу Верхней Пышмы.

Напомним, недавно в ГУ МВД по Свердловской области наградили специалистов службы безопасности РМК, которые принимали участие в масштабной операции по поиску брата и сестры Вики и Гриши, заблудившихся в лесах Слободо-Туринского района в июне этого года.