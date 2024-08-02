Mash: Блиновская просит снять арест с Lamborghini и Bentley, чтобы погасить долг

Блогер Елена Блиновская просит снять арест с ее автопарка, чтобы погасить долг, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, блогерша просит снять арест с остатков "некогда внушительного" автопарка в виде Bentley и Lamborghini, мотоцикла Harley, моторной лодки, снегоболотохода и гидроцикла. Транспорт Блиновская хочет продать ради погашения долга. Но даже этого ей не хватит, чтобы выплатить еще 678 млн рублей, отмечает Mash.

В июне Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве, данные ее дела появились в судебной картотеке. О желании блогера расстаться со всеми имеющимися деньгами стало известно в конце апреля, когда Мосгорсуд решил оставить ее под арестом в СИЗО еще на три месяца. Блиновская заявила, что просила налоговую забрать имущество в счет долга, но ей отказали.

1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов" Елены Блиновской. Ей вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию денег, заработанных преступным путем и неправомерный оборот средств платежей.