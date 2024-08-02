Московский суд запретил банду легендарных бутовских коз

В Москве суд по иску городского комитета ветеринарии запретил жителю Бутово содержать мелкий рогатый скот (коз) "с нарушением требований ветеринарного законодательства".

В иске было указано, что власти обнаружили "вблизи многоквартирных домов по улице Изюмской и вблизи станции метро Скобелевская коз, пасущихся в отсутствие контроля со стороны владельца, что привело к загрязнению окружающей среды отходами животноводства (навозом)".

Надзорный орган заявил, что на стадо вольно пасущихся коз постоянно жалуются местные жители, а хозяин – дедушка с улицы Изюмской – не следит за животными.

Козы не раз становились героями публикаций в СМИ и соцсетях. В какой-то момент у коз даже появился свой Telegram-канал. Они действительно "разбойничают": забираются на автомобили, съедают цветы на клумбах и гадят на тротуарах.