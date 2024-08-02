В Первоуральске мужчину приговорили к 12 годам за то, что толкнул сожительницу под машину

Первоуральский городской суд приговорил уральца Михаила Дихтяря к 12 годам лишения свободы за убийство сожительницы. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагедия произошла в 2015 году в период с 23.00 12 ноября по 00.10. 13 ноября, когда Дихтярь возвращался вместе с сожительницей из Екатеринбурга в Красноуфимск. Пара остановилась на обочине автодороги "Екатеринбург - Пермь", где у них развязалась ссора. Мужчина дождался, когда к ним на большой скорости будет приближаться автомобиль и толкнул обеими руками возлюбленную прямо под колеса. В прокуратуре отмечают, что Дихтярь осознавал свои действия и понимал, что на трассе автомобили движутся на высокой скорости и в случае чего не смогут резко затормозить.

Женщина не упала, но переместилась на дорожную часть, где на нее и наехал автомобиль, установить который в ходе следствия так и не удалось. Ее смерть наступила на месте происшествия через непродолжительный период времени.

Осужденный не признал свою вину в полном объеме, однако для коллегии присяжных все было более чем очевидно и признали Дихтяря виновным. Свои следующие 12 лет уралец проведет в исправительной колонии строгого режима.

Также судом с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн. рублей в пользу двоих родственников погибшей каждому. Приговор не вступил в законную силу.