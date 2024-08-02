ФСБ нагрянула на Калужскую табачную фабрику

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) прибыли на Калужскую табачную фабрику и провели там следственные мероприятия.

1 августа прошла выемка документов на самой фабрике, складах и офисах ее зависимых компаний, рассказал РБК источник, знакомый с ходом проверки, и подтвердил источник, осведомленный о ее проведении. В мероприятиях участвовали сотрудники Федеральной налоговой службы.

На складах фабрики силовики нашли контрафактные сигареты Marlboro, Kent, Rothmans, а также белорусские сигареты Корона Kalipso, которые производили под видом настоящих на производственных линиях калужской фабрики.