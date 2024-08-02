02 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге капитально отремонтируют главную пешеходную улицу города

Главную пешеходную зону Екатеринбурга – улицу Вайнера – ждет капитальный ремонт. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии напомнили, что последний полномасштабный ремонт был здесь в 2003 году. С тех пор пешеходную зону Вайнера точечно чинили и обновляли ее инфраструктуру. Но высокие нагрузки, которые ежедневно испытывает покрытие улицы, уже окончательно износили его.

Общая площадь улицы Вайнера составляет около 30 тысяч квадратных метров, поэтому, чтобы не закрывать ее целиком и распределить нагрузку на бюджет, ремонт пройдет в несколько этапов. Первым из них станет участок от улицы Малышева до проспекта Ленина: там снимут существующее покрытие, выровняют основание и положат гранитную плитку. Ожидается, что ремонт начнут в 2025 году.

Стоит отметить, что недавно улицу Вайнера в Екатеринбурге признали лучшей торговой в России.

Ранее стало известно, что в 2024 году начнется реконструкция еще одной центральной улицы города – проспекта Ленина.

Теги: Вайнера, улица, ремонт, мэрия, Екатеринбург


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