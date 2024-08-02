02 Августа 2024
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Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Суд постановил отобрать у москвича 30 кошек, которые "терроризируют" соседей

Жители дома на Алтуфьевском шоссе пожаловались в прокуратуру на своего соседа, который держит в квартире около 30 кошек.
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"Животные находятся в антисанитарных условиях, в маленькой прихожей, куда не проникает солнечный свет, двери в остальные комнаты закрыты, у пушистых нет медицинского ухода, питание крайне неудовлетворительное, а собственник жилого помещения нарушает требования жилищного законодательства и эпидемиологические правила", - сообщили в столичной прокуратуре.

Жильцы дома пытались увещевать соседа, но тот не идет на контакт, не отвечает на звонки и не наводит порядок.

Прокуроры взяли пробы воздуха в квартирном холле и выяснили, что концентрация аммиака превышает норму в девять раз. Также было установлено, что кошки не вакцинированы.

Кошки в квартире.(2024)|Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

В итоге прокуратура обратилась в суд с иском, в котором просит обязать мужчину привести квартиру в нормальное состояние, и запретить ему содержать такое количество кошек. Суд с надзорным органом согласился, теперь кошек у владельца жилья должны изъять.

Ранее стало известно об инициативе депутата Госдумы Светланы Разворотневой ("Единая Россия") установить предельное количество домашних животных в квартирах (в зависимости от метража). Ранее попытки ограничить число питомцев в жилье у россиян также предпринимались неоднократно. Правда другой "единоросс", зампред комитета Госдумы по экологии и охране природы Владимир Бурматов считает, что люди будут просто выбрасывать животных. "Линейной зависимости комфортной жизни животных, их хозяев и соседей от площади жилья не существует. Лучше продолжить работу над требованиями к содержанию животных в квартирах и домах, тем более что спектр живности, которую люди содержат дома, очень велик", - полагает депутат.

Теги: кошки, суд, москвич, квартира, домашние животные


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