Трамп опережает Харрис на 5%

В Америке проведен опрос, участники которого высказывали свои политические предпочтения относительно кандидатов в президенты страны. Согласно его результатам, кандидат от республиканцев Дональд Трамп опережает свою возможную конкурентку Камалу Харрис.

Выбирая между Трампом и Харрис, 49% опрошенных отдали предпочтение республиканцу, а 44% – демократу. Еще 4% респондентов заявили, что проголосовали бы за другого кандидата, а 2% не смогли определиться со своим выбором, приводит РИА Новости данные опроса, проведенного социологической компанией Rasmussen Reports.

Дональд Трамп и Камала Харрис проведут дебаты. Первые из них состоятся 10 сентября на телеканале ABC News. Ранее Трамп заявил, что готов встретиться с Харрис лицом к лицу "не один раз", правда, он также говорил, что хотел бы провести дебаты на телеканале Fox News (известный прореспубликанской позицией, первые дебаты Трампа – с Байденом – были на продемократском CNN). По словам Трампа, "дебаты важны для президентской гонки".

"Я думаю, если вы кандидат от Демократической партии или кандидат от Республиканской партии, вы действительно обязаны участвовать в дебатах", — сказал Трамп.

Ранее Трамп и Джо Байден договорились о двух дебатах – 27 июня (их провели, победил Трамп) и 10 сентября. Проигрыш Байдена на первых дебатах во многом стал предтечей снятия его кандидатуры с выборов президента. Стоит отметить, что в августе состоится съезд Демократической партии США, так что Харрис может участвовать в дебатах в сентябре уже как официальный кандидат в президенты.