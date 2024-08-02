В Екатеринбурге задумали поставить памятник режиссеру Алексею Балабанову

В Екатеринбурге собираются установить памятник известному режиссеру, уроженцу столицы Урала Алексею Балабанову.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, идея была озвучена 1 августа на очередном заседании общественного совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга ("Совет неравнодушных"). С предложением об открытии памятника Балабанову выступил продюсер Олег Гененфельд. По его словам, в 2026 году Свердловскому рок-клубу исполнится 40 лет со дня основания, и можно было бы масштабно отметить эту дату Годом уральского рока – в частности, поставить памятник режиссеру.

Идею одобрил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Работу по памятнику Алексею Балабанову Рустам Галямов (вице-мэр Екатеринбурга, - прим. ред.) уже взял под свой патронаж, чтобы осенью его открыть. Памятнику быть! А как он должен выглядеть – пообсуждаем", - заявил Орлов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Екатеринбурге планируют устроить фестиваль к юбилею выхода фильма "Брат-2", который снял Балабанов. Режиссера не стало в мае 2013 года.