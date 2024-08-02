Валентина Матвиенко назвала Олимпийские игры в Париже "позорными"

Спикер Совета Федерации назвала студенческие игры "Молодость Приморья" "конкурентными". "Такие соревнования являются хорошей альтернативой позорным олимпийским играм, которые проходят сейчас в Париже", - сказала Матвиенко на заключительном в этом году заседании верхней палаты российского парламента.

Игры "Молодость Приморья" проходили во Владивостоке. Участники соревновались в 12 видах спорта: бадминтоне, баскетболе, боксе, пляжном волейболе, легкой атлетике, теннисе, настольном теннисе, плавании, гребле-индор, фиджитал-баскетболе, мини-футболе и шахматах.

Для участия в играх в Приморье прибыли спортсмены из КНДР, Узбекистана, Китая, Белоруссии и Индии.

Ранее организаторы Игр дружбы, которые должны были состояться в этом году в России, сообщили о желании перенести их на 2025 год из-за того, что многие спортсмены просто не приедут на них после главных стартов года – Олимпиады в Париже. Игры дружбы неоднократно называли "российской альтернативой" Олимпиаде, на которую сборные России и Белоруссии не были допущены.