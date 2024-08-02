Советник Байдена назвал Красикова ключевой фигурой обмена

Отбывавший пожизненный срок в ФРГ Вадим Красиков был ключевой фигурой проведенного между США и Россией обмена заключенными. Об этом заявил советник по нацбезопасности американского президента Джо Байдена Джейк Салливан изданию New York Times.

По его словам, к такому выводу американская сторона пришла в ходе переговоров с российскими представителями.

Салливан добавил, что единственным препятствием для внесения Красикова в список для обмена заключенными оказался канцлер ФРГ Олаф Шольц. Но в конечном итоге он согласился передать россиянина в рамках сделки.

Журналисты издания полагают, что "без Красикова не было бы никакой сделки".

Красиков был приговорен в ФРГ к пожизненному сроку по обвинению в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Хангошвили в России обвиняли в причастности к теракту в Ингушетии в 2004 году. В феврале 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе о якобы шедших переговорах об обмене Алексея Навального* на Красикова.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга