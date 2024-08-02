02 Августа 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: vk.com/senator_isakov

Сенатор от Югры Эдуард Исаков "с легкой грустью" покидает свой пост

Сенатор от Югры Эдуард Исаков в своем telegram-канале сообщил об отставке, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению сенатора, "Москва его не испортила".

"За девять лет в Совете Федерации я ни разу не был безразличен к судьбам россиян, хотя, как говорят — "Москва портит". Никогда не делил на "своих" и "чужих". Как парламентарий, был открыт к обращениям из любого региона, к нашим Отважным Воинам – бойцам СВО относился как к родным и старался каждого подбодрить, поддержать, оказать помощь, что и буду продолжать делать. Ухожу с легкой грустью. Я благодарен Совету Федерации за этот уникальный опыт на посту сенатора Российской Федерации. Благодарю и Вас, дорогие друзья, за Ваши обращения и предложения, они легли в основу моей работы", - говорится в сообщении.

Исаков был назначен на свой пост экс-губернатором Югры Натальей Комаровой, и, вероятно, сейчас готовится уступить ей место. В июне текущего года стало известно, что врио губернатора Югры Руслан Кухарук попросил Комарову представлять регион в Совете Федерации.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев также просил Наталью Комарову "не оставлять без поддержки преемника".

Напомним, 30 мая, Наталья Комарова объявила о своей отставке. Мэр Тюмени и уроженец Урая (ХМАО) Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы Югры.

Теги: Эдуард Исаков, сенатор, отставка, Совет Федерации, Наталья Комарова


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