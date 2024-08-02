Сенатор от Югры Эдуард Исаков "с легкой грустью" покидает свой пост
Сенатор от Югры Эдуард Исаков в своем telegram-канале сообщил об отставке, передает корреспондент Накануне.RU.
По мнению сенатора, "Москва его не испортила".
Исаков был назначен на свой пост экс-губернатором Югры Натальей Комаровой, и, вероятно, сейчас готовится уступить ей место. В июне текущего года стало известно, что врио губернатора Югры Руслан Кухарук попросил Комарову представлять регион в Совете Федерации.
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев также просил Наталью Комарову "не оставлять без поддержки преемника".
Напомним, 30 мая, Наталья Комарова объявила о своей отставке. Мэр Тюмени и уроженец Урая (ХМАО) Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы Югры.