Стало известно, сколько квартир пострадали в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле

В прокуратуре Свердловской области рассказали, сколько квартир пострадали в результате обрушения двух подъездов дома в Нижнем Тагиле.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, установлено, что пятиэтажный дом на улице Сибирская был введен в эксплуатацию в 1974 году. В нем насчитывалось 80 квартир. Дом газифицирован и находится под управлением ООО УК "Тагил-Сити", а организацией по поставке газа является АО "Газэкс".

По данным прокуратуры, в результате обрушения оказалось повреждено или разрушено 25 жилых помещений, собственниками которых являются 36 человек. Жители всех шести подъездов расселены в пункты временного размещения, либо находятся у родственников. Сейчас устанавливаются сведения о поступавших заявках и обращениях по газовому обслуживанию от жильцов данного дома.

На месте организована работа мобильной приемной прокуратуры области, оказывается помощь в восстановлении документов. В ведомстве заверили, что проконтролируют перечисление всех положенных выплат пострадавшим.

Ранее сообщалось, что финансовая помощь в 150 тысяч рублей на человека будет оказана каждому пострадавшему, кто полностью утратил имущество первой необходимости. 230 млн рублей направлены на расселение жителей поврежденного дома.

Напомним, накануне в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажки. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газа. Ранее жильцы обрушившегося дома рассказывали о подозрительных незнакомцах, которые выдавали себя за газовиков. В компании "Газэкс" заявили, что в тот день не проводили в этом доме никаких работ и проверок.

По последним данным МЧС, из-под завалов извлечены тела четверых погибших. Спасены 15 человек, в том числе семь детей, а также один кот.