Рисоперерабатывающие заводы полного цикла построят в Астраханской области

В Астраханской области возведут рисоперерабатывающие заводы полного цикла.

Сейчас на землях Черноярского района Астраханской области созревает рис. Это будет первый урожай агропромышленного комплекса «Ресурс». В этом году под культуру здесь отвели тысячу гектаров. Сбор начнется в сентябре. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Сегодня предприятие возводит помещение для хранения зерна. А после приступит к строительству двух рисоперерабатывающих заводов. Постепенно АПК увеличит посевные площади до 27 тысяч га. Инвестиционный проект рассчитан на 14 лет, а вложения составят более 14 млрд руб. Это даст региону налоговые поступления и почти тысячу новых рабочих мест", - отметил глава региона.

Напомним, уже сейчас Астраханская область входит в ТОП-5 по стране по объему производства риса.

"Уверен, реализация данного масштабного проекта позволит региону занять лидирующие позиции и максимально обеспечить импортозамещение. А мы, со своей стороны, продолжим оказывать системную поддержку агрокомплексу", - подчеркнул Игорь Бабушкин.