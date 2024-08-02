02 Августа 2024
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Генпрокуратура опасается нарушения прав граждан из-за ужесточения контроля за мигрантами-нарушителями

У Генеральной прокуратуры России возникли вопросы к пакету законопроектов, которые ужесточают миграционное законодательство. Надзорный орган видит риск нарушения конституционных прав законопослушных граждан и просит доработать документы.

Впрочем, дорабатывать их если и будут, то уже в осеннюю сессию, а сегодня Совет Федерации следом за Госдумой намерен одобрить законопроекты.

Напомним, новые правила предусматривают возможность высылки иностранцев полицией без решения суда за ряд нарушений, вводят новый режим высылки иностранных граждан, находящихся в России нелегально.

Предполагается, что будет создан реестр "контролируемых лиц". Таких иностранцев ограничат в правах и свободах: они не смогут покупать недвижимость, открывать счета в банках, заключать брак, получать водительские права и т.д.

А вот что возмутило Генпрокуратуру. Законопроект предусматривает право полиции проникать в жилище без согласия проживающих там лиц – просто при наличии "достаточных оснований полагать", что там находится "контролируемое лицо". Начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов говорит, что тут есть риски нарушения конституционного права граждан на неприкосновенность жилища, ведь до сих пор оно могло быть ограничено исключительно в целях обеспечения безопасности.

Также ГП возмущает, что полиция получит целых три дня на извещение прокурора о действиях в отношении "контролируемых лиц" (стандартный срок для извещений в таких ситуациях составляет всего сутки), отмечает "Коммерсант".

"Мы хотим бороться с незаконной миграцией, а ставим под сомнение права обычных граждан", - отметил Завалунов, выступая на рассмотрении законопроекта в комитете СФ по конституционному законодательству.

Теги: генпрокуратура, мигранты, конституционные права


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