Капремонт моста через ерик Кульпинка в Астраханской области завершен

В Володарском районе Астраханской области завершили капитальный ремонт моста через ерик Кульпинка. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

Работы провели в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

"Искусственное сооружение, можно сказать, отстроили заново. Здесь полностью заменили все конструктивные элементы, укрепили откосы, обустроили подходы и водоотведение. Для обеспечения безопасности движения установили барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесли разметку. Объект сдали в срок", - отметил губернатор.

Качественные дороги – одно из самых важных условий для развития любого региона.

"В 2023 году в Астраханской области восстановили 84 км автодорог, в том числе 34 км трасс регионального значения и 13 мостов, три из которых сдали с опережением графика. В этом году дорожникам предстоит завершить капитальный ремонт еще на 13 мостовых сооружениях", - сообщил Игорь Бабушкин.