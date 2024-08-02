Суд заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка по делу о госизмене
Волобуева* обвиняют в госизмене и участии в деятельности террористической организации. Он объявлен в международный розыск.
Волобуев* был внесен в реестр иноагентов в октябре 2023 года. В 2022 году человек, похожий на бывшего вице-президента Газпромбанка, заявил, что уехал из России на Украину, где вступил в подразделения территориальной обороны.
Волобуев* 16 лет работал в "Газпроме", девять лет был, по сути, начальником пресс-службы монополии — начальником управления информации департамента информполитики "Газпрома", а потом стал вице-президентом Газпромбанка.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента