Суд заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка по делу о госизмене

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Волобуева* обвиняют в госизмене и участии в деятельности террористической организации. Он объявлен в международный розыск.

Волобуев* был внесен в реестр иноагентов в октябре 2023 года. В 2022 году человек, похожий на бывшего вице-президента Газпромбанка, заявил, что уехал из России на Украину, где вступил в подразделения территориальной обороны.

Волобуев* 16 лет работал в "Газпроме", девять лет был, по сути, начальником пресс-службы монополии — начальником управления информации департамента информполитики "Газпрома", а потом стал вице-президентом Газпромбанка.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента