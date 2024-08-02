СвЖД опубликовала первые фото ДТП поезда с грузовиком на железнодорожном перегоне в Прикамье

СвЖД опубликовала первые фото с места ДТП на перегоне Европейская – Усть-Тискос в Пермском крае, передает корреспондент Накануне.RU.

Судя по кадрам, автомобиль получил серьезные повреждения. В минздраве пока не предоставили информацию о состоянии водителя. Отметим, что в пассажиры самого поезда не пострадали.

Напомним, утром 2 августа 2024 г. на железнодорожном перегоне станций Усть-Тискос - Европейская произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского поезда сообщением Новый Уренгой - Москва. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновение предотвратить не удалось.

В результате ДТП автомобиль получил повреждение, водителю оказывается медицинская помощь. Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте происшествия работают следователи СК.

Уральская транспортная прокуратура также проводит проверку по факту столкновения поезда с автомобилем. По предварительным данным, виновником происшествия стал водитель автомобиля, нарушивший ПДД и выехавший на перегон, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда.