Госдума захотела отрегулировать количество живущих в квартирах животных

02 Августа 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Госдума захотела отрегулировать количество живущих в квартирах животных

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева предложила отрегулировать количество домашних животных, живущих в городских квартирах. Право определять этот показатель она решила передать региональным властям.

Подготовленные зампредом Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланой Разворотневой поправки в закон "Об ответственном обращении с животными" состоят всего из двух статей. В первой указано, что вслед за правилами выгула домашних животных власти регионов России смогут устанавливать допустимое предельное количество таких животных в местах их содержания, являющихся жилыми помещениями. Вторая статья посвящена вступления нормы в силу – с момента опубликования.

Обосновывая законопроект, депутат рассказала о многочисленных обращениях россиян, поступающих к ней и ее коллегам в связи с безответственным содержанием животных в квартирах, при котором зверей слишком много, что ухудшает условий жизни соседей, членов семьи заводчика, а также самих животных. Существующее регулирование, по словам Разворотневой, основано на субъективных факторах, определяемых судом по отношению к каждому конкретному владельцу животного, пишет "Парламентская газета".

Россияне все чаще заводят кошек и собак. По сравнению с 2020 г., число домашних питомцев этих видов выросло на 11% - исследователи отмечают, что это рекордный рост, впервые – двухзначный. Старший директор по работе с клиентами исследовательской компании Ipsos Ольга Юдина так комментирует результаты переписи домашних животных: "В России растет число домохозяйств, в том числе состоящих из одного человека – у всех этих людей есть животные". Эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, ветеринарный врач, вице-президент Ассоциации производителей кормов Марианна Онуфриенко говорит, что из 75 млн домашних питомцев 50 млн приходится на кошек, остальное – на собак. Таким образом, Россия занимает третье место в мире по домашним кошкам и четвертое – по собакам.

"Это очень крутой результат, особенно если учесть, что впереди страны с кратно более высоким количеством домохозяйств, например, Китай", - говорит эксперт.

По словам Онуфриенко, число домашних животных растет во всех населенных пунктах, но больше всего – в городах с населением 500 тыс.+, беспрецедентный рост показывает Москва, в которой сейчас почти 4,5 млн домашних кошек и собак. Согласно исследованию, 56% российских семей имеют кошку или собаку. У 11% семей только собака. У 30% семей - только кошка.

Также выяснилось, что более 80% владельцев животных воспринимают их как друзей и членов семьи.

Теги: Кошка, собака, Светлана Разворотнева, Госдума


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети