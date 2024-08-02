Госдума захотела отрегулировать количество живущих в квартирах животных

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева предложила отрегулировать количество домашних животных, живущих в городских квартирах. Право определять этот показатель она решила передать региональным властям.

Подготовленные зампредом Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланой Разворотневой поправки в закон "Об ответственном обращении с животными" состоят всего из двух статей. В первой указано, что вслед за правилами выгула домашних животных власти регионов России смогут устанавливать допустимое предельное количество таких животных в местах их содержания, являющихся жилыми помещениями. Вторая статья посвящена вступления нормы в силу – с момента опубликования.

Обосновывая законопроект, депутат рассказала о многочисленных обращениях россиян, поступающих к ней и ее коллегам в связи с безответственным содержанием животных в квартирах, при котором зверей слишком много, что ухудшает условий жизни соседей, членов семьи заводчика, а также самих животных. Существующее регулирование, по словам Разворотневой, основано на субъективных факторах, определяемых судом по отношению к каждому конкретному владельцу животного, пишет "Парламентская газета".

Россияне все чаще заводят кошек и собак. По сравнению с 2020 г., число домашних питомцев этих видов выросло на 11% - исследователи отмечают, что это рекордный рост, впервые – двухзначный. Старший директор по работе с клиентами исследовательской компании Ipsos Ольга Юдина так комментирует результаты переписи домашних животных: "В России растет число домохозяйств, в том числе состоящих из одного человека – у всех этих людей есть животные". Эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, ветеринарный врач, вице-президент Ассоциации производителей кормов Марианна Онуфриенко говорит, что из 75 млн домашних питомцев 50 млн приходится на кошек, остальное – на собак. Таким образом, Россия занимает третье место в мире по домашним кошкам и четвертое – по собакам.

"Это очень крутой результат, особенно если учесть, что впереди страны с кратно более высоким количеством домохозяйств, например, Китай", - говорит эксперт.

По словам Онуфриенко, число домашних животных растет во всех населенных пунктах, но больше всего – в городах с населением 500 тыс.+, беспрецедентный рост показывает Москва, в которой сейчас почти 4,5 млн домашних кошек и собак. Согласно исследованию, 56% российских семей имеют кошку или собаку. У 11% семей только собака. У 30% семей - только кошка.

Также выяснилось, что более 80% владельцев животных воспринимают их как друзей и членов семьи.