Замедление работы YouTube в России происходит не из-за Google - компания

Замедление YouTube в России не является результатом действий со стороны Google (владеет видеохостингом) или технических проблем с оборудованием компании, передает "Коммерсант" со ссылкой на компанию.

Ранее на возможные проблемы с оборудованием Google намекал "Ростелеком". При этом власти намекали и на возможное специальное замедление с российской стороны с целью давления на администрацию YouTube, которая не выполняет предписания регулирующих и надзорных органов РФ.

Пользователи YouTube в России начали жаловаться на скорость загрузки видео, особенно часто проблемы с просмотром видео возникали у тех, кто пользуется десктопной версией сайта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов о действиях властей по замедлению работы хостинга ответил, что у него на телефоне YouTube "работает нормально".