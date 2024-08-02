Виталий Хоценко дал поручение контролировать ход приемки образовательных учреждений

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе прошедшего накануне рабочего совещания поручил профильным ведомствам и министерствам осуществлять постоянный мониторинг и контроль процесса приемки образовательных учреждений региона, сообщает пресс-служба областного Правительства.

Глава региона подчеркнул, что все 674 школы, детские сады и колледжи Омской области должны быть вовремя и полностью готовы к началу учебного процесса. При этом, выявленные в ходе приемки замечания должны оперативно устраняться.

Напомним, за месяц до начала нового учебного года в Омской области стартовала компания комплексной приемки школ и других учреждений образовательной сферы региона.

"Поручил своему заместителю Ивану Ивановичу Кротту лично контролировать ход работы комиссий по приемке образовательных учреждений. Все 674 школы региона, а также детские сады и колледжи должны быть готовы к учебному процессу. Также поставил задачу оперативно устранять все замечания, которые будут выявлены комиссиями. Особое внимание школам северных районов, которые пострадали в этом году от паводка", - сообщил Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.