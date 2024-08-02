В аэропорту Екатеринбурга изъяли старинный крест, который пытались вывезти в Турцию

Таможенники не позволили вывезти из Екатеринбурга культурную ценность – старинный крест. Его пытались переправить в Турцию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, в аэропорту Кольцово в багаже одного из пассажиров рейса "Екатеринбург – Анталия" инспектор обнаружил литой крест с изображением распятия. Сам мужчина заявил, что якобы возит его с собой в качестве оберега, который подарил отец. Пассажир признался, что о необходимости декларирования не знал и с таможенными правилами не знаком.

Крест изъяли и отдали на экспертизу, которая установила, что тот изготовлен во второй половине XIX века из медного сплава и является культурной ценностью. Для его вывоза за границу требуются разрешительные документы, которых у владельца не было.

Возбуждено дело об административном нарушении. Как отметили в управлении, мужчина сможет вернуть свой оберег, но только после оплаты штрафа.

"Чтобы провезти через таможенную границу культурную ценность – предметы, изготовленные более 50 лет назад – необходимо разрешение Министерства культуры РФ с обязательным оформлением пассажирской таможенной декларации в "красном" коридоре", - пояснил и.о. начальника таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Большанин.

С правилами можно ознакомиться на информационных стендах при входе в зону таможенного контроля. Также можно обратиться на "горячую линию" Уральского таможенного управления по телефону: 8 (343) 359-52-11.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга был задержан немец с полной сумкой евро.