Маркетплейсам могут запретить привлекать к работе самозанятых

Маркетплейсам запретят привлекать к работе самозанятых, приравняв такие площадки к торговым сетям на законодательном уровне. Предложение родилось в Минпромторге России, пишут "Ведомости". Пока не известно, когда законопроект будет внесен в Госдуму, в министерстве сообщили, что работа над ним еще ведется, инициативу обсуждают с депутатами и сенаторами.

По данным PRO Wildberries, в первом квартале 2024 года количество регистраций самозанятых продавцов на этой площадке в сравнении с аналогичным периодом 2023 года выросло более чем втрое — на 225%, сообщал Forbes.

Согласно данным Tinkoff Data, Wildberries продолжает оставаться лидером среди маркетплейсов по количеству зарегистрированных на площадке самозанятых. На конец первого квартала 2024 года торговлю на этой площадке вели 57% продавцов. На Ozon в этот же период торговали 41% самозанятых. Доля AliExpress и Магнит Маркета — только по 1%.