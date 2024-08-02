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Фото: Правительство Пермского края

Махонин поручил оказать необходимую помощь в связи с ДТП с поездом и грузовиком в Прикамье

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому минздраву держать ситуацию на контроле, оперативно оказать помощь пострадавшему водителю грузовика и обеспечить транспортировку в больницу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Состав отогнан на станцию Европейская. Организуем всю необходимую помощь. Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб во главе с первым заместителем начальника СвЖД", - говорится в сообщении.

Следователи Центрального МСУТ СК России проводят проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Напомним, утром 2 августа 2024 г. на железнодорожном перегоне станций Усть-Тискос - Европейская произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского поезда сообщением Новый Уренгой - Москва. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновение предотвратить не удалось.

В результате ДТП автомобиль получил повреждение, водителю оказывается медицинская помощь. Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте происшествия работают следователи СК.

Уральская транспортная прокуратура также проводит проверку по факту столкновения поезда с автомобилем. По предварительным данным, виновником происшествия стал водитель автомобиля, нарушивший ПДД и выехавший на перегон, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Теги: Дмитрий Махонин, грузовик, поезд, ДТП, столкновение


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Развитие сюжета:

Ранее 02.08.2024 09:35 Мск СвЖД опубликовала первые фото ДТП поезда с грузовиком на железнодорожном перегоне в Прикамье

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Ранее 02.08.2024 08:50 Мск В Прикамье грузовик врезался в поезд Новый Уренгой - Москва

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