02 Августа 2024
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Приволжский ФО Уральский ФО Пермский край
Фото: телеграм-канал СвЖД Новости / t.me/svzd_news

В Прикамье грузовик врезался в поезд Новый Уренгой - Москва

Сегодня утром в Пермском крае грузовик ЗИЛ "Урал" столкнулся с поездом, следующим по маршруту Новый Уренгой - Москва, сообщили Накануне.RU в пермском ЛО МВД на транспорте.

ДТП произошло около 7.35 утра.

В пресс-службе Свердловской железной дороги сообщили, что инцидент произошел на перегоне Европейская – Усть-Тискос.

ДТП на перегоне Европейская – Усть-Тискос в Пермском крае(2024)|Фото: телеграм-канал СвЖД Новости / t.me/svzd_news

ДТП на перегоне Европейская – Усть-Тискос в Пермском крае(2024)|Фото: телеграм-канал СвЖД Новости / t.me/svzd_news

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались", - говорится в сообщении пресс-службы СвЖД.

В пресс-службе краевого минздрава пообещали корреспонденту Накануне.RU прокомментировать информацию о состоянии водителя позже.

К счастью, схода подвижного состава не произошло. Повреждены внешние элементы локомотива и автомобиль (зажат под электровозом). На место происшествия направлен восстановительный поезд станции Чусовская.

Движение поездов на участке временно приостановлено. Маршруты пригородных поездов №6841 и №6842 Европейская – Чусовская – Европейская ограничены от/до станции Бисер. Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб во главе с первым заместителем начальника СвЖД.

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения поезда с автомобилем. По предварительным данным, виновником происшествия стал водитель автомобиля, нарушивший ПДД и выехавший на перегон, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Теги: поезд, грузовик, ДТП, СвЖД


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Ранее 02.08.2024 09:35 Мск СвЖД опубликовала первые фото ДТП поезда с грузовиком на железнодорожном перегоне в Прикамье
Ранее 02.08.2024 09:15 Мск Махонин поручил оказать необходимую помощь в связи с ДТП с поездом и грузовиком в Прикамье

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