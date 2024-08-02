Путин встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета

Президент РФ Владимир Путин встретил вернувшихся после обмена заключенными россиян у трапа самолета во "Внуково", сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поздравил российских граждан с возвращением на Родину. Путин также поблагодарил за верность присяге тех, кто имеет отношение к военной службе.

"Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала, – и вот вы дома", - сказал президент. Путин сообщил о представлении их к госнаградам.

Напомним, РФ и Запад обменялись заключенными в формате 8/16. Обмен прошел в аэропорту турецкой Анкары. Сообщалось, что Путин помиловал осужденных в России перед их обменом.

Россия отдала следующих лиц:

Эвана Гершковича,

Владимира Кара-Мурзу*,

Лилию Чанышеву,

Илью Яшина*,

Ксению Фадееву**,

Андрея Пивоварова,

Пола Уилана,

Алсу Курмашеву,

Олега Орлова*,

Александру Скочиленко,

Дитера Воронина,

Кевина Лика,

Рико Кригера,

Патрика Шёбеля,

Германа Мойжеса,

Вадима Останина.

* признаны иноагентами

** включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Список освобожденных россиян:

Вадим Красиков (Германия),

Артем Дульцев (Словения),

Анна Дульцева (Словения),

Михаил Микушин (Норвегия),

Павел Рубцов (Польша),

Роман Селезнёв (США),

Владислав Клюшин (США),

Вадим Конощенок (США).

В скобках — страна, в которой человек находился в заключении.