02 Августа 2024
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Политика В России
Фото: kremlin.ru

Путин встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета

Президент РФ Владимир Путин встретил вернувшихся после обмена заключенными россиян у трапа самолета во "Внуково", сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поздравил российских граждан с возвращением на Родину. Путин также поблагодарил за верность присяге тех, кто имеет отношение к военной службе.

Встреча с гражданами, вернувшимися в Россию(2024)|Фото: kremlin.ru

Встреча с гражданами, вернувшимися в Россию(2024)|Фото: kremlin.ru

"Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала, – и вот вы дома", - сказал президент. Путин сообщил о представлении их к госнаградам.

Напомним, РФ и Запад обменялись заключенными в формате 8/16. Обмен прошел в аэропорту турецкой Анкары. Сообщалось, что Путин помиловал осужденных в России перед их обменом.

Россия отдала следующих лиц:

  • Эвана Гершковича,
  • Владимира Кара-Мурзу*,
  • Лилию Чанышеву,
  • Илью Яшина*,
  • Ксению Фадееву**,
  • Андрея Пивоварова,
  • Пола Уилана,
  • Алсу Курмашеву,
  • Олега Орлова*,
  • Александру Скочиленко,
  • Дитера Воронина,
  • Кевина Лика,
  • Рико Кригера,
  • Патрика Шёбеля,
  • Германа Мойжеса,
  • Вадима Останина.

* признаны иноагентами
** включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Список освобожденных россиян:

  • Вадим Красиков (Германия),
  • Артем Дульцев (Словения),
  • Анна Дульцева (Словения),
  • Михаил Микушин (Норвегия),
  • Павел Рубцов (Польша),
  • Роман Селезнёв (США),
  • Владислав Клюшин (США),
  • Вадим Конощенок (США).

В скобках — страна, в которой человек находился в заключении.

Теги: путин, обмен заключенными


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