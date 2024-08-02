Путин встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета
Президент РФ Владимир Путин встретил вернувшихся после обмена заключенными россиян у трапа самолета во "Внуково", сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства поздравил российских граждан с возвращением на Родину. Путин также поблагодарил за верность присяге тех, кто имеет отношение к военной службе.
"Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала, – и вот вы дома", - сказал президент. Путин сообщил о представлении их к госнаградам.
Напомним, РФ и Запад обменялись заключенными в формате 8/16. Обмен прошел в аэропорту турецкой Анкары. Сообщалось, что Путин помиловал осужденных в России перед их обменом.
Россия отдала следующих лиц:
- Эвана Гершковича,
- Владимира Кара-Мурзу*,
- Лилию Чанышеву,
- Илью Яшина*,
- Ксению Фадееву**,
- Андрея Пивоварова,
- Пола Уилана,
- Алсу Курмашеву,
- Олега Орлова*,
- Александру Скочиленко,
- Дитера Воронина,
- Кевина Лика,
- Рико Кригера,
- Патрика Шёбеля,
- Германа Мойжеса,
- Вадима Останина.
* признаны иноагентами
** включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Список освобожденных россиян:
- Вадим Красиков (Германия),
- Артем Дульцев (Словения),
- Анна Дульцева (Словения),
- Михаил Микушин (Норвегия),
- Павел Рубцов (Польша),
- Роман Селезнёв (США),
- Владислав Клюшин (США),
- Вадим Конощенок (США).
В скобках — страна, в которой человек находился в заключении.